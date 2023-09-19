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Осин Михаил Сергеевич
Осин Михаил Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.2023
Пол
Мужской
Отец
Осин Сергей Олегович
1990 г.р.
Мать
Осина (Ситникова) Татьяна Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2023
Отец:
Осин Сергей Олегович
Мать:
Осина Татьяна Сергеевна
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