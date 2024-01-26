Осина (Ситникова) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.2020
Дочь: Осина Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Осин Сергей Олегович
Рождение ребёнка
19.09.2023
Отец ребёнка: Осин Сергей Олегович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осин Сергей Олегович