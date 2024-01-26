Осина (Ситникова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осина (Ситникова) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1990 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.2020

Дочь: Осина Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Осин Сергей Олегович

Рождение ребёнка
19.09.2023

Сын: Осин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Осин Сергей Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осин Сергей Олегович

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