Зарубина Ираида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина Ираида Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1939

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1939

Отец: Зарубин Павел Алексеевич

Мать: не указана

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