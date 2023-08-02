Остапенко Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1931 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Остапенко Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Остапенко Михаил Михайлович

СССР Донецкая обл Куйбышевский р-н с.Куйбышево к/з "Полит
Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Остапенко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Остапенко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Остапенко Михаил Михайлович

Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остапенко Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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