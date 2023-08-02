Остапенко Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Остапенко Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Остапенко Михаил Михайлович
СССР Донецкая обл Куйбышевский р-н с.Куйбышево к/з "Полит
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Остапенко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Остапенко Николай Михайлович
Отец ребёнка: Остапенко Михаил Михайлович
Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно