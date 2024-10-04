Тарас Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Степан Иванович
Мать: Фёкла Петровна
Место жительства
Неизвестно
Ворсино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
13.02.1780 ст.
Жена: Авдотья Кузьминична
Спирово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Введенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Воробьёв Афанасий Тарасович
Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична
Смерть
Неизвестно