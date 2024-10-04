Тарас Степанович Около 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарас Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Степан Иванович

Мать: Фёкла Петровна

Место жительства
Неизвестно
Ворсино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
13.02.1780 ст.

Жена: Авдотья Кузьминична

Спирово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Введенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Воробьёв Афанасий Тарасович

Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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