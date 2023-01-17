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Бардачев Николай Георгиевич

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Место рождения

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

03.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1912

Отец: Бардачев Георгий Васильевич

Мать: Бардачева Мария Алексеевна

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область
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