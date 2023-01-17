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Бардачев Николай Георгиевич
Бардачев Николай Георгиевич
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Место рождения
Мизиново
, Лосино-Петровский, Московская область
Дата рождения
03.12.1912
Пол
Мужской
Отец
Бардачев Георгий Васильевич
До 1895 г.р.
Мать
Бардачева (Кривоногова) Мария Алексеевна
До 1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1912
Отец:
Бардачев Георгий Васильевич
Мать:
Бардачева Мария Алексеевна
Мизиново
, Лосино-Петровский, Московская область
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