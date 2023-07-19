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Веревочкин Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вервочкин Иван Липатович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1936

Дочь: Ашпетова - Веревочкина Анна Семеновна

Мать ребёнка: Веревочкина - Максимова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1940

Дочь: Веровчкина Нина Семеновна

Мать ребёнка: Веревочкина - Максимова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
17.05.1942

Дочь: Андреюшкина - Веревочкина Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Веревочкина - Максимова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
29.09.1946

Сын: Веревочкин Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Веревочкина - Максимова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
07.10.1948

Дочь: Шаруева - Веревочкина Мария Семеновна

Мать ребёнка: Веревочкина - Максимова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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