Веревочкин Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вервочкин Иван Липатович
Рождение ребёнка
04.04.1936
Дочь: Ашпетова - Веревочкина Анна Семеновна
Мать ребёнка: Веревочкина - Максимова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1940
Дочь: Веровчкина Нина Семеновна
Мать ребёнка: Веревочкина - Максимова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
17.05.1942
Рождение ребёнка
29.09.1946
Сын: Веревочкин Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Веревочкина - Максимова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
07.10.1948
Дочь: Шаруева - Веревочкина Мария Семеновна
Мать ребёнка: Веревочкина - Максимова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно