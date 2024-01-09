Богомолец (Садовская) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомолец (Садовская) Мария Яковлевна

Богомолец (Садовская) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садовский Яков Александрович

Мать: Садовская Фелицата Александровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Богомолец Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Богомолец Николай Федорович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Богомолец Борис Николаевич

Отец ребёнка: Богомолец Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолец Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close