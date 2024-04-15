Ковалева Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.03.1892 ст.
Дата смерти10.08.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1892 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J36J-N?i=296&cc=3511744&cat=966423
Крещение
22.03.1892 ст.
Успенская церковь
Смерть
10.08.1892 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3XJ-9?i=403&cc=3511744&cat=966423
Похороны
11.08.1892 ст.
на приходском кладбище