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Ковалева Матрона Васильевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

22.03.1892 ст.

Дата смерти

10.08.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1892 ст.

Отец: Ковалев Василий Иосифович

Мать: Ковалева Екатерина Захаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J36J-N?i=296&cc=3511744&cat=966423
Крещение
22.03.1892 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
10.08.1892 ст.
Хотень, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3XJ-9?i=403&cc=3511744&cat=966423
Похороны
11.08.1892 ст.
на приходском кладбище
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