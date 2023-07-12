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Кочуров Андрей Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Кочуров Терентий Сидорович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1856

Жена: Кочурова Параскева Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1857

Дочь: Кочурова София Андреевна

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1859

Сын: Кочуров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1863

Сын: Кочуров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1864

Сын: Кочуров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1867

Сын: Кочуров Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1870

Сын: Кочуров Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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