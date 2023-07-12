Кочуров Андрей Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Кочуров Терентий Сидорович
Бракосочетание
29.10.1856
Рождение ребёнка
13.09.1857
Дочь: Кочурова София Андреевна
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1859
Сын: Кочуров Василий Андреевич
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1863
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1864
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1867
Сын: Кочуров Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1870
Сын: Кочуров Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно