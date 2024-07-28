Демянчук (Мотрич) Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.11.1768 ст.
Дата смерти10.02.1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1785 ст.
У Якова с Феодосией рождены 11 или более детей: -Мария, 2 ~1786-23.11.1787; -Иван 27.01.1790; -Максим ~1792-06.04.1871, 1бр. 18.01.1814 с Анной Никитовной Полянчук; 2бр. ~1832 с Варварой Акимовной в К... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Демянчук Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Демянчук Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Демянчук Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Демянчук Яков Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1801 ст.
Сын: Демянчук Мефодий Яковлевич
Отец ребёнка: Демянчук Яков Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1801 ст.
Отец ребёнка: Демянчук Яков Иванович
Елисей и Мефодий братья-двойняшки. Елисей позже стал жить в Кривчунка, а Мефодий в Горошкове
Рождение ребёнка
12.11.1810 ст.
Отец ребёнка: Демянчук Яков Иванович
Смерть
10.02.1847 ст.