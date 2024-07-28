Демянчук (Мотрич) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демянчук (Мотрич) Феодосия Ивановна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

19.11.1768 ст.

Дата смерти

10.02.1847 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
19.01.1785 ст.

Муж: Демянчук Яков Иванович

Горошков, Київська область
У Якова с Феодосией рождены 11 или более детей: -Мария, 2 ~1786-23.11.1787; -Иван 27.01.1790; -Максим ~1792-06.04.1871, 1бр. 18.01.1814 с Анной Никитовной Полянчук; 2бр. ~1832 с Варварой Акимовной в К... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Демянчук Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Демянчук Яков Иванович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Демянчук Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Демянчук Яков Иванович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
22.06.1801 ст.

Сын: Демянчук Мефодий Яковлевич

Отец ребёнка: Демянчук Яков Иванович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
22.06.1801 ст.

Сын: Демянчук Евсей Яковлевич

Отец ребёнка: Демянчук Яков Иванович

Горошков, Київська область
Елисей и Мефодий братья-двойняшки. Елисей позже стал жить в Кривчунка, а Мефодий в Горошкове
Рождение ребёнка
12.11.1810 ст.

Сын: Демянчук Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Демянчук Яков Иванович

Горошков, Київська область
Смерть
10.02.1847 ст.
Горошков, Київська область

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