Икрина (Койнова) (Койнова) Мавра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Койнова) (Койнова) Мавра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1899

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1899

Отец: Койнов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1925

Сын: Икрин Иван Павлович

Отец ребёнка: Икрин Павел Афанасьевич

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1927

Сын: Икрин Александр Павлович

Отец ребёнка: Икрин Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.04.1931

Дочь: Галина Павловна

Отец ребёнка: Икрин Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
19.08.1935

Сын: Икрин Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Икрин Павел Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Павел Афанасьевич

Смерть
1974
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