Икрина (Койнова) (Койнова) Мавра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1899
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1899
Отец: Койнов Федор
Рождение ребёнка
17.01.1925
Сын: Икрин Иван Павлович
Отец ребёнка: Икрин Павел Афанасьевич
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1927
Отец ребёнка: Икрин Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.04.1931
Дочь: Галина Павловна
Отец ребёнка: Икрин Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.08.1935
Отец ребёнка: Икрин Павел Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974