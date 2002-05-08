Икрин Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения17.01.1925
Дата смерти08.05.2002
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1925
Рождение ребёнка
05.05.1948
Дочь: Кузеванова (икрина) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Икрина (крыцких) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Икрина (крыцких) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина (крыцких) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина (крыцких) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Икрина (крыцких) Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.2002