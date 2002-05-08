Икрин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрин Иван Павлович

Икрин Иван Павлович

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

17.01.1925

Дата смерти

08.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1925

Отец: Икрин Павел Афанасьевич

Мать: Икрина (койнова) Мавра Федоровна

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1948

Дочь: Кузеванова (икрина) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Икрина (крыцких) Мария Антоновна

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Икрина (крыцких) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Николай Иванович

Мать ребёнка: Икрина (крыцких) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Иванович

Мать ребёнка: Икрина (крыцких) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Икрина (крыцких) Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (крыцких) Мария Антоновна

Смерть
08.05.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close