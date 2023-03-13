Швецовъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Швецовъ Павелъ
Мать: Швецова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Швецова Аксинья
Рождение ребёнка
1789
Сын: Швецовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Швецова Аксинья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Швецова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швецова Аксинья