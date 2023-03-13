Швецовъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецовъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Швецовъ Павелъ

Мать: Швецова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Швецова Аксинья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Швецовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Швецова Аксинья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Швецова Аксинья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Аксинья

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