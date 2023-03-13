Швецова (Просвирова) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Просвировъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Швецовъ Василий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Швецовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Швецовъ Василий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Швецовъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецовъ Василий