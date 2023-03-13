Швецова (Просвирова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Просвирова) Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Просвировъ Михаилъ

Мать: Просвирова Аксинья Алексеева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Швецовъ Василий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Швецовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Швецовъ Василий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Швецовъ Василий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецовъ Василий

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