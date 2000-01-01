Кочурина (Шевченко) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочурина (Шевченко) Елена Николаевна

Кочурина (Шевченко) Елена Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевченко Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочурин Павел Александрович

Отец ребёнка: Кочурин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочурин Иван Александрович

Отец ребёнка: Кочурин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренко Анна Андреевна

Отец ребёнка: Макаренко Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочурин Александр Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close