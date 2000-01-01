Кочурина (Шевченко) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шевченко Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочурин Павел Александрович
Отец ребёнка: Кочурин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочурин Иван Александрович
Отец ребёнка: Кочурин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренко Анна Андреевна
Отец ребёнка: Макаренко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно