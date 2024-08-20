Панарина (Семенова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Семенова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

20.11.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Николай Миронович

Рождение ребёнка
15.09.1870

Сын: Панарин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович

Рождение ребёнка
20.06.1873

Дочь: (Панарина) Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович

Рождение ребёнка
23.01.1876

Дочь: Требунских (Панарина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович

Рождение ребёнка
03.05.1878

Дочь: Уразова (Панарина) Гликерия Николаевна

Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович

Рождение ребёнка
24.10.1880

Сын: Панарин Терентий Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович

Рождение ребёнка
03.01.1884

Дочь: (Панарина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович

Рождение ребёнка
12.03.1888

Сын: Панарин Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович

Рождение ребёнка
17.01.1891

Дочь: (Панарина) Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович

Смерть
20.11.1897

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