Панарина (Семенова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти20.11.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1870
Сын: Панарин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович
Рождение ребёнка
20.06.1873
Дочь: (Панарина) Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович
Рождение ребёнка
23.01.1876
Дочь: Требунских (Панарина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович
Рождение ребёнка
03.05.1878
Дочь: Уразова (Панарина) Гликерия Николаевна
Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович
Рождение ребёнка
24.10.1880
Сын: Панарин Терентий Николаевич
Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович
Рождение ребёнка
03.01.1884
Дочь: (Панарина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович
Рождение ребёнка
12.03.1888
Сын: Панарин Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович
Рождение ребёнка
17.01.1891
Дочь: (Панарина) Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Панарин Николай Миронович
Смерть
20.11.1897