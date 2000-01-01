Булах Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулах Татьяна Васильевна

Булах Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1956

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1956

Отец: Булах Василий Григорьевич

Мать: не указана

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