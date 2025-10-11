Руссиян (Арсеньева) Любовь Николаевна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Руссиян (Арсеньева) Любовь Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1883

умерла 1978

Отец
Арсеньев Николай Александрович28.02.1823 г.р.
Мать
Арсеньева (Енакиева) Ольга Владимировна1855 г.р.
Супруги
Руссиян Леонид ТимофеевичОколо 1881 г.р.
Дети
Руссиян Владимир Леонидович14.07.1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Арсеньев Николай Александрович

Мать: Арсеньева (Енакиева) Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руссиян Леонид Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.07.1905

Сын: Руссиян Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Руссиян Леонид Тимофеевич

Смерть
1978

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