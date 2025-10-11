Руссиян (Арсеньева) Любовь Николаевна
женский, родилась 1883
умерла 1978
ОтецАрсеньев Николай Александрович28.02.1823 г.р.
МатьАрсеньева (Енакиева) Ольга Владимировна1855 г.р.
Супруги
Руссиян Леонид ТимофеевичОколо 1881 г.р.
Дети
Руссиян Владимир Леонидович14.07.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1905
Сын: Руссиян Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Руссиян Леонид Тимофеевич
Смерть
1978