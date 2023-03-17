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Осипенко Елена Анатольевна
Осипенко Елена Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.12.1985
Пол
Женский
Отец
Осипенко Анатолий Александрович
1953 г.р.
Мать
Осипенко Людмила Ивановна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1985
Отец:
Осипенко Анатолий Александрович
Мать:
Осипенко Людмила Ивановна
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