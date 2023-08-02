Лисенко Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Лисенко Ефим Моисеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Лисенко) Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Лисенко Ефим Моисеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Лисенко) Марина Ефимовна
Отец ребёнка: Лисенко Ефим Моисеевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Лисенко Ефим Моисеевич
Смерть
Неизвестно