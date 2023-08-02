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Лисенко Мария Максимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисенко Ефим Моисеевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Лисенко Павел Ефимович

Отец ребёнка: Лисенко Ефим Моисеевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Лисенко) Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Лисенко Ефим Моисеевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Лисенко) Марина Ефимовна

Отец ребёнка: Лисенко Ефим Моисеевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Лисенко Иван Ефимович

Отец ребёнка: Лисенко Ефим Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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