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Лисенко Ефим Моисеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Лисенко Моисей Иосифович

Мать: Лисенко (Пелешко) Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисенко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Лисенко Павел Ефимович

Мать ребёнка: Лисенко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Лисенко) Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Лисенко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Лисенко) Марина Ефимовна

Мать ребёнка: Лисенко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Лисенко Иван Ефимович

Мать ребёнка: Лисенко Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно

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