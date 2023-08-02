Лисенко Ефим Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисенко Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Лисенко Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Лисенко) Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Лисенко Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Лисенко) Марина Ефимовна
Мать ребёнка: Лисенко Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Лисенко Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно