Маркелов-Киприянов-Хлапов (Симеонов) Иаков (Яков) Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелов-Киприянов-Хлапов (Симеонов) Иаков (Яков) Никитич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.10.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1843 г.р.

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1865 ст.

Отец: Киприянов-Хлапов Никита Симеонович

Мать: Киприянова-Кириллова Евдокия Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1884 ст.

Жена: Платонова Ольга Степановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1885 ст.

Дочь: Симеонова-Маркелова-Киприянова-Хлапова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Платонова Ольга Степановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1891 ст.

Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Иоанн (Иван) Яковлевич

Мать ребёнка: Платонова Ольга Степановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.

Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Даниил Яковлевич

Мать ребёнка: Платонова Ольга Степановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1895 ст.

Дочь: Симеонова-Маркелова-Киприянова-Хлапова Агрипина Яковлевна

Мать ребёнка: Платонова Ольга Степановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1897 ст.

Дочь: Симеонова-Маркелова-Киприянова-Хлапова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Платонова Ольга Степановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.

Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Иоанн (Иван) Яковлевич

Мать ребёнка: Платонова Ольга Степановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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