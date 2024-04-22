Маркелов-Киприянов-Хлапов (Симеонов) Иаков (Яков) Никитич
Место рождения
Дата рождения21.10.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1865 ст.
Бракосочетание
22.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1885 ст.
Дочь: Симеонова-Маркелова-Киприянова-Хлапова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Платонова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
25.08.1891 ст.
Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Иоанн (Иван) Яковлевич
Мать ребёнка: Платонова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.
Рождение ребёнка
15.06.1895 ст.
Дочь: Симеонова-Маркелова-Киприянова-Хлапова Агрипина Яковлевна
Мать ребёнка: Платонова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
23.07.1897 ст.
Дочь: Симеонова-Маркелова-Киприянова-Хлапова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Платонова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.
Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Иоанн (Иван) Яковлевич
Мать ребёнка: Платонова Ольга Степановна
Смерть
Неизвестно