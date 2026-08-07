Поггенполь Михаил Михайлович 30.01.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Поггенполь Михаил Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.01.1884

умер 26.03.1951, г. Скеннектеди, Нью-Йорк, США

Супруги
Поггенполь (Олив) Ада Вивиановна19.09.1892 г.р.
Дети
Поггенполь Андрей Михайлович30.06.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1912

Жена: Поггенполь (Олив) Ада Вивиановна

Рождение ребёнка
30.06.1913

Сын: Поггенполь Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Поггенполь (Олив) Ада Вивиановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
26.03.1951
г. Скеннектеди, Нью-Йорк, США

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