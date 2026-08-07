Поггенполь Михаил Михайлович
мужской, родился 30.01.1884
умер 26.03.1951, г. Скеннектеди, Нью-Йорк, США
Супруги
Поггенполь (Олив) Ада Вивиановна19.09.1892 г.р.
Дети
Поггенполь Андрей Михайлович30.06.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1912
Рождение ребёнка
30.06.1913
Сын: Поггенполь Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Поггенполь (Олив) Ада Вивиановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.03.1951
г. Скеннектеди, Нью-Йорк, США