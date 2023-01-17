Поггенполь Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1884
Дата смерти26.03.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.01.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1913
Сын: Поггенполь Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Поггенполь Ада Вивиановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1951
г. Скеннектеди, Нью-Йорк, США