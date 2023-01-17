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Поггенполь Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1884

Дата смерти

26.03.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1913

Сын: Поггенполь Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Поггенполь Ада Вивиановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поггенполь Ада Вивиановна

Смерть
26.03.1951
г. Скеннектеди, Нью-Йорк, США
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