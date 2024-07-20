Советов Гаврила Никитин 1745 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Советов Гаврила Никитин

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1745 ст., Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

умер 1813 ст., Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Отец
Советов Никита Артемьев1701 ст. г.р.
Мать
Советова Ирина Степанова1698 ст. г.р.
Супруги
Мария Филиппова1744 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.

Отец: Советов Никита Артемьев

Мать: Советова Ирина Степанова

Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Филиппова

Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
1813 ст.
Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

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