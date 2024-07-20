Советов Гаврила Никитин
мужской, родился 1745 ст., Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
умер 1813 ст., Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ОтецСоветов Никита Артемьев1701 ст. г.р.
МатьСоветова Ирина Степанова1698 ст. г.р.
Супруги
Мария Филиппова1744 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.
Отец: Советов Никита Артемьев
Мать: Советова Ирина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Филиппова
Смерть
1813 ст.