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Демарин Михаил Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.10.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1840 ст.

Отец: Демарин Иван Петрович

Мать: Демарина (Обжорина) Анна Даниловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1109, л.565 об.).
Крещение
13.10.1840 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат Ивану Петровичу, Виктор Петрович и незамужняя сестра их Наталья Петровна Демарины.
Смерть
Неизвестно

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