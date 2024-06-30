Демарин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения08.10.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1840 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1109, л.565 об.).
Крещение
13.10.1840 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат Ивану Петровичу, Виктор Петрович и незамужняя сестра их Наталья Петровна Демарины.
Смерть
Неизвестно