Шайхуллин Гашигулла Шайхуллович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
12.03.1959
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1964
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996