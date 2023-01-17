Шайхуллин Гашигулла Шайхуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхуллин Гашигулла Шайхуллович

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1920

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Хамидуллин Шайхулла Хамидуллович

Мать: Хамидуллина Махруса

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайхуллина Минжихан Зиннатовна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайхуллина Минжихан Зиннатовна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайхуллина Минжихан Зиннатовна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайхуллина Минжихан Зиннатовна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайхуллина Минжихан Зиннатовна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайхуллина Минжихан Зиннатовна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайхуллина Минжихан Зиннатовна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайхуллина Минжихан Зиннатовна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайхуллина Минжихан Зиннатовна

Смерть
1996
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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