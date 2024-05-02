Харев Силантьев Артамонович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Харев Артамон Дорофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: не указана
1863 проживает в Филиппово
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бакланова (Харева) Феодора Силантьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно