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Харев Силантьев Артамонович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Харев Артамон Дорофеевич

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Харев Илья Силантьевич

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1863 проживает в Филиппово
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бакланова (Харева) Феодора Силантьева

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Харев Семен Силантьевич

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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