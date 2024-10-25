Степанида Филипповна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Ванифатьевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Степан Федорович
Отец ребёнка: Федор Ванифатьевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Ванифатьевич
Смерть
Неизвестно