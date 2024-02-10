Лученчина Мария Ильиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Лученчин Илько
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратëнок Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Кондратëнок Виктор Иосифович
Осуждение
1945
Рождение ребёнка
03.05.1953
Сын: Кондратëнок Владимир Викторович
Отец ребёнка: Кондратëнок Виктор Иосифович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Кондратëнок Евгений Викторович
Отец ребёнка: Кондратëнок Виктор Иосифович
Смерть
2010
Краснозатонский, Сыктывкар, Республика Коми