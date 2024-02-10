Лученчина Мария Ильиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лученчина Мария Ильиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Лученчин Илько

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратëнок Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Кондратëнок Виктор Иосифович

Осуждение
1945
Рождение ребёнка
03.05.1953

Сын: Кондратëнок Владимир Викторович

Отец ребёнка: Кондратëнок Виктор Иосифович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Кондратëнок Евгений Викторович

Отец ребёнка: Кондратëнок Виктор Иосифович

Смерть
2010
Краснозатонский, Сыктывкар, Республика Коми

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