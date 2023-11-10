Кондратëнок Виктор Иосифович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти2003
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Кондратëнок Иосиф
Мать: Маньковская Мария
Рождение ребёнка
03.05.1953
Сын: Кондратëнок Владимир Викторович
Мать ребёнка: Лученчина Мария Ильковна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Кондратëнок Евгений Викторович
Мать ребёнка: Лученчина Мария Ильковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратëнок Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Лученчина Мария Ильковна
Смерть
2003