Кондратëнок Виктор Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратëнок Виктор Иосифович

Кондратëнок Виктор Иосифович

avatar

Место рождения

Илья, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Кондратëнок Иосиф

Мать: Маньковская Мария

Илья, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.05.1953

Сын: Кондратëнок Владимир Викторович

Мать ребёнка: Лученчина Мария Ильковна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Кондратëнок Евгений Викторович

Мать ребёнка: Лученчина Мария Ильковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратëнок Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Лученчина Мария Ильковна

Смерть
2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close