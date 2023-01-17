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Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.
1813 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1843

Муж: Харламов Аким Исаев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Харламов Ларион Акимов

Отец ребёнка: Харламов Аким Исаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Харламов Сергей Акимов

Отец ребёнка: Харламов Аким Исаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Савостьянов

Смерть
Неизвестно
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