Коворотуша (Скакодуб) Юлиания Дионисиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоворотуша (Скакодуб) Юлиания Дионисиевна

Коворотуша (Скакодуб) Юлиания Дионисиевна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

20.12.1853 ст.

Дата смерти

15.03.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 65 от 20.12.1853, Преображенская церковь
Бракосочетание
22.01.1878 ст.

Муж: Коворотуша Павел Моисеевич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о бракосочетании № 4 от 22.01.1878, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007767346?i=573
Рождение ребёнка
02.08.1890 ст.

Сын: Коворотуша Стефан Павлович

Отец ребёнка: Коворотуша Павел Моисеевич

Гужовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.07.1894 ст.

Дочь: Коворотуша Анна Павловна

Отец ребёнка: Коворотуша Павел Моисеевич

Гужовка, Чернігівська область
Смерть
15.03.1902 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 7 от 15.03.1902, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=408
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close