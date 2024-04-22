Коворотуша (Скакодуб) Юлиания Дионисиевна
Место рождения
Дата рождения20.12.1853 ст.
Дата смерти15.03.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1853 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 65 от 20.12.1853, Преображенская церковь
Бракосочетание
22.01.1878 ст.
Запись в метрической книге о бракосочетании № 4 от 22.01.1878, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007767346?i=573
Рождение ребёнка
02.08.1890 ст.
Сын: Коворотуша Стефан Павлович
Отец ребёнка: Коворотуша Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
31.07.1894 ст.
Дочь: Коворотуша Анна Павловна
Отец ребёнка: Коворотуша Павел Моисеевич
Смерть
15.03.1902 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 7 от 15.03.1902, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=408