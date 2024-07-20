Баяндин Алексей Фёдорович
Место рожденияМалахова
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
До 1845
Отец: Баяндин Алексей
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баяндин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Нешатаева Фёкла Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Баяндина Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Нешатаева Фёкла Афанасьевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.126 - МК (1871) - смерть
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Баяндина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Нешатаева Фёкла Афанасьевна
Рождение ребёнка
29.04.1868
Сын: Баяндин Стефан Алексеевич
Мать ребёнка: Нешатаева Фёкла Афанасьевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Рождение ребёнка
20.02.1870
Сын: Баяндин Захарий Алексеевич
Мать ребёнка: Нешатаева Фёкла Афанасьевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.7 - МК (1870)
Рождение ребёнка
08.06.1872
Дочь: Баяндина Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Нешатаева Фёкла Афанасьевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.178 - МК (1872) -
Смерть
Неизвестно