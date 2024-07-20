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Баяндин Алексей Фёдорович

Место рождения

Малахова

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: Баяндин Алексей

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баяндин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Нешатаева Фёкла Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нешатаева Фёкла Афанасьевна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Баяндина Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Нешатаева Фёкла Афанасьевна

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.126 - МК (1871) - смерть
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Баяндина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Нешатаева Фёкла Афанасьевна

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.04.1868

Сын: Баяндин Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Нешатаева Фёкла Афанасьевна

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Рождение ребёнка
20.02.1870

Сын: Баяндин Захарий Алексеевич

Мать ребёнка: Нешатаева Фёкла Афанасьевна

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.7 - МК (1870)
Рождение ребёнка
08.06.1872

Дочь: Баяндина Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Нешатаева Фёкла Афанасьевна

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.178 - МК (1872) -
Смерть
Неизвестно

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