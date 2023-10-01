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Румянцев Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Удальцов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бревнова Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запруднова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1946

Дочь: Пирогова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Румянцева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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