Румянцев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Удальцов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бревнова Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запруднова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1946
Дочь: Пирогова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Румянцева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно