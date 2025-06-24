Осипова Мария Ивановна
женский, родилась 14.03.1919
умерла 06.10.1991
Супруги
Пушкин Григорий Григорьевич06.12.1913 г.р.
Дети
Пушкин Александр Младший Григорьевич19.11.1951 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.03.1948
Рождение ребёнка
19.11.1951
Сын: Пушкин Александр Младший Григорьевич
Отец ребёнка: Пушкин Григорий Григорьевич
Смерть
06.10.1991