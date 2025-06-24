Осипова Мария Ивановна 14.03.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Мария Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.03.1919

умерла 06.10.1991

Супруги
Пушкин Григорий Григорьевич06.12.1913 г.р.
Дети
Пушкин Александр Младший Григорьевич19.11.1951 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.03.1948

Муж: Пушкин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
19.11.1951

Сын: Пушкин Александр Младший Григорьевич

Отец ребёнка: Пушкин Григорий Григорьевич

Смерть
06.10.1991

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