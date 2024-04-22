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Ерёмин Герман Александрович

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Место рождения

Пакшино, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1961

Отец: Ерёмин Александр Николаевич

Мать: Ерёмина Любовь Дмитриевна

Пакшино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
29.12.1984

Жена: Еремина Ольга Александровна

Караваево, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.10.1985

Дочь: Еремина Евгения Германовна

Мать ребёнка: Еремина Ольга Александровна

Караваево, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.06.1988

Сын: Еремин Александр Германович

Мать ребёнка: Еремина Ольга Александровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
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