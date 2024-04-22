Ерёмин Герман Александрович
Место рождения
Дата рождения22.09.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1961
Бракосочетание
29.12.1984
Рождение ребёнка
12.10.1985
Дочь: Еремина Евгения Германовна
Мать ребёнка: Еремина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
05.06.1988
Сын: Еремин Александр Германович
Мать ребёнка: Еремина Ольга Александровна
Кострома, город Кострома, Костромская область