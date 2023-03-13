Толмачева Мария Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева Мария Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1912

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Толмачевъ Никифоръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
09.01.1915

Сын: Толмачевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Толмачевъ Никифоръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева Елена

Отец ребёнка: Толмачевъ Никифоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачевъ Никифоръ

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