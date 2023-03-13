Толмачева Мария Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1912
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Толмачевъ Никифоръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
09.01.1915
Сын: Толмачевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Толмачевъ Никифоръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева Елена
Отец ребёнка: Толмачевъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толмачевъ Никифоръ