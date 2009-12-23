Филоненко Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1934
Дата смерти23.12.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934
Бракосочетание
Между 1951 и 1967
Рождение ребёнка
15.05.1967
Сын: Филоненко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Филоненко Лидия Дмитриевна
Место жительства
С 1967
Смерть
23.12.2009