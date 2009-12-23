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Филоненко Николай Григорьевич

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Место рождения

Зугрэс

Дата рождения

03.05.1934

Дата смерти

23.12.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1934
Бракосочетание
Между 1951 и 1967

Жена: Филоненко Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.05.1967

Сын: Филоненко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Филоненко Лидия Дмитриевна

Место жительства
С 1967
Смерть
23.12.2009
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