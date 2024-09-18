Стадухина (Закрятина) Екатерина Павловна (1) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стадухина (Закрятина) Екатерина Павловна (1)

Место рождения

Чупина, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Закрятин Павел Афонасьевич

Мать: не указана

Чупина, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1848

Муж: Стадухин Семен Ефимович

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-939,1848г.) Первым браком оба, ему 19 лет, ей 22 года. Поручители по жениху: крестьяне Иван Григорьевич Стадухин, Дорофей Иванович Стадухин, Михайло Ефимиевич Стадухин. По невесте: Афонасий... Показать все
Смерть
Неизвестно

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