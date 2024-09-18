Стадухина (Закрятина) Екатерина Павловна (1)
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Закрятин Павел Афонасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1848
Уецкое, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-939,1848г.) Первым браком оба, ему 19 лет, ей 22 года. Поручители по жениху: крестьяне Иван Григорьевич Стадухин, Дорофей Иванович Стадухин, Михайло Ефимиевич Стадухин. По невесте: Афонасий... Показать все
Смерть
Неизвестно