Павлючкова Параскева Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлючкова Параскева Еремеева

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: ?

Мать: ?

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1906

Дочь: Евдокия Борисова

Отец ребёнка: Павлючков Борис Дмитриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1909

Дочь: Марфа Борисова

Отец ребёнка: Павлючков Борис Дмитриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Екатерина Борисова

Отец ребёнка: Павлючков Борис Дмитриев

Рождение ребёнка
04.02.1912

Сын: Павлючков Николай Борисович

Отец ребёнка: Павлючков Борис Дмитриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1914

Сын: Павлючков Фёдор Борисов

Отец ребёнка: Павлючков Борис Дмитриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1916

Дочь: Ефросинья Борисова

Отец ребёнка: Павлючков Борис Дмитриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлючков Борис Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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