Павлючкова Параскева Еремеева
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1906
Дочь: Евдокия Борисова
Отец ребёнка: Павлючков Борис Дмитриев
Рождение ребёнка
02.02.1909
Дочь: Марфа Борисова
Отец ребёнка: Павлючков Борис Дмитриев
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Екатерина Борисова
Отец ребёнка: Павлючков Борис Дмитриев
Рождение ребёнка
04.02.1912
Сын: Павлючков Николай Борисович
Отец ребёнка: Павлючков Борис Дмитриев
Рождение ребёнка
07.08.1914
Отец ребёнка: Павлючков Борис Дмитриев
Рождение ребёнка
21.09.1916
Дочь: Ефросинья Борисова
Отец ребёнка: Павлючков Борис Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно