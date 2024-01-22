(Сидорова) Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сидорова) Ефросинья Андреевна

(Сидорова) Ефросинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1792

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Григорий Исидоров

Рождение ребёнка
01.01.1807

Дочь: (Сидорова) Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Исидоров

Рождение ребёнка
01.01.1816

Дочь: (Сидорова) Меланья Григорьевна

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Исидоров

Рождение ребёнка
01.01.1819

Дочь: (Сидорова) Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Исидоров

Рождение ребёнка
01.01.1823

Дочь: (Сидорова) Домна Григорьевна

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Исидоров

Мы используем куки для улучшения работы сайта.