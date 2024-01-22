(Сидорова) Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1807
Дочь: (Сидорова) Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Исидоров
Рождение ребёнка
01.01.1816
Дочь: (Сидорова) Меланья Григорьевна
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Исидоров
Рождение ребёнка
01.01.1819
Дочь: (Сидорова) Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Исидоров
Рождение ребёнка
01.01.1823
Дочь: (Сидорова) Домна Григорьевна
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Исидоров