Корнилова (Кузнецова) Ольга Николаевна
женский, родилась 1896, Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
умерла 1943, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Корнилов Вениамин Николаевич02.04.1898 г.р.
Дети
Корнилов Игорь Вениаминович09.12.1923 г.р.
Корнилов Олег Вениаминович16.02.1926 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1923
Сын: Корнилов Игорь Вениаминович
Отец ребёнка: Корнилов Вениамин Николаевич
Рождение ребёнка
16.02.1926
Сын: Корнилов Олег Вениаминович
Отец ребёнка: Корнилов Вениамин Николаевич
Смерть
1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург