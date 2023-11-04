Корнилова (Кузнецова) Ольга Николаевна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Корнилова (Кузнецова) Ольга Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1896, Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

умерла 1943, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Корнилов Вениамин Николаевич02.04.1898 г.р.
Дети
Корнилов Игорь Вениаминович09.12.1923 г.р.
Корнилов Олег Вениаминович16.02.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Вениамин Николаевич

Рождение ребёнка
09.12.1923

Сын: Корнилов Игорь Вениаминович

Отец ребёнка: Корнилов Вениамин Николаевич

Рождение ребёнка
16.02.1926

Сын: Корнилов Олег Вениаминович

Отец ребёнка: Корнилов Вениамин Николаевич

Смерть
1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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