Кокушкина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Алексей Ивановъ
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1883
Муж: Кокушкинъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1884
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Кокушкинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
26.01.1890
Сын: Кокушкинъ Игнатий
Отец ребёнка: Кокушкинъ Иванъ
Александровка