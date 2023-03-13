Кокушкина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Алексей Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Кокушкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1884

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Кокушкинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
26.01.1890

Сын: Кокушкинъ Игнатий

Отец ребёнка: Кокушкинъ Иванъ

Александровка
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