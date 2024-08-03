Семченко Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Семко (Семченко) Никита Васильевич
Бракосочетание
14.02.1826 ст.
Михайловская церковь, предположительно так как в метрике не указана невеста, только жених
Рождение ребёнка
23.01.1829 ст.
Сын: Семченко Тимофтей Никитович
Отец ребёнка: Семко (Семченко) Никита Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1831 ст.
Сын: Семко (Семченко) Захарий Никитович
Отец ребёнка: Семко (Семченко) Никита Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.1834 ст.
Дочь: Петрусенко (Семко) Мелания Никитовна
Отец ребёнка: Семко (Семченко) Никита Васильевич
Смерть
Неизвестно