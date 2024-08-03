Семченко Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семченко Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Семко Стефан Никитович

Отец ребёнка: Семко (Семченко) Никита Васильевич

Бракосочетание
14.02.1826 ст.

Муж: Семко (Семченко) Никита Васильевич

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь, предположительно так как в метрике не указана невеста, только жених
Рождение ребёнка
23.01.1829 ст.

Сын: Семченко Тимофтей Никитович

Отец ребёнка: Семко (Семченко) Никита Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.03.1831 ст.

Сын: Семко (Семченко) Захарий Никитович

Отец ребёнка: Семко (Семченко) Никита Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
09.01.1834 ст.

Дочь: Петрусенко (Семко) Мелания Никитовна

Отец ребёнка: Семко (Семченко) Никита Васильевич

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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