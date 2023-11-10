Лобанова (Мамаева) Марфа Нефедова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Мамаева) Марфа Нефедова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Нефед Васильев

Мать: Мамаева (Бздюлева) Елена Карпова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Василей Иванов

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афонасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Федор Иванов

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афонасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Марфа Иванова

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афонасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Иван Афонасьев

Смерть
Неизвестно

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