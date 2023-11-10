Лобанова (Мамаева) Марфа Нефедова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афонасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Федор Иванов
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афонасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Марфа Иванова
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно