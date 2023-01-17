Толкачева Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Толкачев Денис Тихонович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Толкачев Гавриил Денисович
Отец ребёнка: Толкачев Денис Тихонович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Толкачева Параскева Денисовна
Отец ребёнка: Толкачев Денис Тихонович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Толкачев Николай Денисович
Отец ребёнка: Толкачев Денис Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно