Толкачева Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Толкачев Иван Денисович

Отец ребёнка: Толкачев Денис Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Толкачев Гавриил Денисович

Отец ребёнка: Толкачев Денис Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Толкачева Параскева Денисовна

Отец ребёнка: Толкачев Денис Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Толкачев Николай Денисович

Отец ребёнка: Толкачев Денис Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Денис Тихонович

Смерть
Неизвестно
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