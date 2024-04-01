Белова (Кондратова) Пелагия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Кондратова) Пелагия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

16.09.1851

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Кондратов Матвей Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Петр Николаев

Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)

Бракосочетание
30.01.1826

Муж: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)

м. 20 ж 19
Рождение ребёнка
26.12.1826

Дочь: (Белова) Евгения Николаева

Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)

Рождение ребёнка
10.08.1829

Сын: Белов Максим Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)

Рождение ребёнка
08.10.1831

Сын: Белов Яков Николаев

Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев

Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)

Рождение ребёнка
20.08.1836

Дочь: Кочурова 1, Лыжина 2 (Белова?) Наталья Николаева

Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)

Никита Григорьевич Белов, дев. Домна Никитина Рейтарова
Рождение ребёнка
16.01.1843

Сын: Белов Петр Николаев

Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)

Рождение ребёнка
27.12.1843

Дочь: (Белова) Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)

Смерть
16.09.1851
45 лет, чахотка

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