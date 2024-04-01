Белова (Кондратова) Пелагия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти16.09.1851
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: Кондратов Матвей Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Петр Николаев
Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)
Бракосочетание
30.01.1826
м. 20 ж 19
Рождение ребёнка
26.12.1826
Дочь: (Белова) Евгения Николаева
Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)
Рождение ребёнка
10.08.1829
Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)
Рождение ребёнка
08.10.1831
Сын: Белов Яков Николаев
Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)
Рождение ребёнка
Около 1833
Рождение ребёнка
20.08.1836
Дочь: Кочурова 1, Лыжина 2 (Белова?) Наталья Николаева
Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)
Никита Григорьевич Белов, дев. Домна Никитина Рейтарова
Рождение ребёнка
16.01.1843
Сын: Белов Петр Николаев
Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)
Рождение ребёнка
27.12.1843
Дочь: (Белова) Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Уряд. Кр. Полуденной Григорьев (1)
Смерть
16.09.1851
45 лет, чахотка