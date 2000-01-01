Примакова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Примакова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1985

Сын: Примаков Иван Валентинович

Отец ребёнка: Примаков Валентин Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милостян Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Примаков Валентин Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Примаков Валентин Вячеславович

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