Гордеев Сергей Викторрвич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Гордеева Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Ксения Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Полина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана