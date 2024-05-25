Гордеев Сергей Викторрвич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Сергей Викторрвич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гордеева Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Ксения Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Полина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

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